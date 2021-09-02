Из-за урагана "Ида" в Нью-Йорке и Нью-Джерси погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли в американских штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси в результате наводнений, вызванных ураганом "Ида", сообщает телеканал ABC News.

Под водой улицы, первые этажи домов и многие станции метро. В подземке вода потоками лилась на крыши вагонов и на головы пассажирам. По городским улицам практически невозможно передвигаться, причем из-за забитой мусором ливневой канализации вода уходит очень медленно. Мэр города ввел в Нью-Йорке режим ЧС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.