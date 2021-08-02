В ДТП в Анталье попали туристы из Самары – туроператор

Автобус, попавший в ДТП в турецкой провинции Анталья в понедельник, перевозил туристов из Самары в аэропорт, погибли четыре человека, детей среди погибших нет, сообщили в пресс-службе туроператора "Интурист".

"В понедельник, 2 августа, на главном шоссе в районе Манавгата в результате ДПТ перевернулся автобус, следовавший из поселка Конаклы в аэропорт Антальи. В автобусе находилось 22 российских туриста, среди них девять детей. Туристы должны были вылетать рейсом ZF 6394 в Самару в 21:50", – сообщили в компании.

Для родственников пострадавших открыта горячая линия.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что автобус с российскими туристами врезался в заграждение на боковой развязке, выехал на встречную полосу и перевернулся. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.