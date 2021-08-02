Автобус с российскими туристами перевернулся по дороге в аэропорт Антальи

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Три человека погибли, пять получили тяжелые ранения. Эту информацию уже подтвердили в генеральном консульстве.

Авария произошла на юге страны по пути в аэропорт Антальи. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

На кадрах видно, что автобус серьезно поврежден, в нем выбиты все стекла. Пострадавших спешно загружают в машины скорой помощи.

Как сообщают местные телеканалы, их отправили в ближайшие больницы. Всего в салоне находились 22 пассажира, из них 9 детей.

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