В Бразилии вакцинировались 33,8% населения

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

В Бразилии привиты 33,8% населения. В стране используют четыре вакцины. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.