Жительница Аланьи прокомментировала пожары в Турции

Жительница Аланьи Инна Сатарова прокомментировала пожары в Турции.

"Тушат и очень активно, но возникают новые очаги возгорания. Очень сильный запах гари, если днем ветер разносит как-то все, то ночью дышать нечем", – сказала Инна.

Восемь человек погибли из-за лесных пожаров в Турции, пострадавших более 800. Леса горят рядом с популярными курортными городами – Анталья, Мармарис, Манагавт. Около 100 туристов вывезли из отелей в Бодруме.

Турецкие СМИ пишут, что пожары, возможно, не природные – ответственность за поджоги на себя взяла организация "Дети огня". Якобы, это террористы, связанные с курдами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.