Москвичам рассказали о пожарах на турецких курортах

В Турции бушуют пожары. Леса горят рядом с популярными курортными городами Анталья, Мармарис, Манагавт. Около 100 туристов вывезли из отелей в Бодруме.

Местные жители рассказывают, что огонь активно тушат, но возникают новые очаги возгорания.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Турции и угрожают ли пожары туристам, – в сюжете телеканала Москва 24.