Новости мира: в Варшаве отметили 77-ю годовщину антифашистского восстания

В Варшаве отметили 77-ю годовщину антифашистского восстания. Ровно в полдень в польской столице включили тревожные сирены. Водители останавливали машины на городских улицах и сигналили. Люди несли цветы к памятникам. А президент Польши встретился с участниками этого события и вручил государственные награды военным.

В Бангкоке прошли антиправительственные акции. Люди недовольны действующим в городе локдауном. Демонстранты требуют отставки главы кабинета министров и других высокопоставленных чиновников, а также смягчения антивирусных ограничений. В акции приняли участие и таксисты. Они припарковали свои машины в два ряда по периметру территории министерства финансов, заблокировав проход к зданию.