Новости мира: в Китае загорелась башня центра международной торговли

В китайском Сиане загорелся небоскреб центра международной торговли. На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, как из здания в самом центре города поднимаются столбы густого черного дыма. Данных о пострадавших пока нет, причины пожара также неизвестны.

С огнем борются и греческие пожарные. Там огонь буквально уничтожает остров Родос. Жителей в срочном порядке эвакуируют. Вывезти из опасной зоны пришлось даже расположенный там военный лагерь. Половина острова осталась без электричества. При этом огонь угрожает не только Родосу. В зоне риска – Крит, Аттика, Пелопоннес и другие регионы страны. Причина – аномальная жара. С начала минувшей недели дневная температура редко опускалась ниже 40 градусов.

Эвакуировать людей приходится и в Турции. Речь и о туристах и о местных жителях. Там тоже горят леса. Несколько поселков оказались отрезаны от мира стенами огня. Люди не могут уехать оттуда и ждут прибытия спасателей. При этом вину за происходящее взяли на себя члены организации "Дети огня", которая признана в Турции террористической. Они заявили, что намерено подожгли деревья. К счастью, стратегически важные объекты, такие, как аэропорт, пока вне опасности.

Тем временем число погибших в пожарах в Турции возросло до восьми человек. Количество пострадавших приближается к тысяче. За последние несколько суток пожарные ликвидировали более сотни возгораний. Но пять крупных очагов в Анталье и Мугле все еще не взяты под контроль.

В Гренландии гореть нечему, но и этот ледяной край страдает от аномальной жары. Там установилась температура +20 градусов. Для Гренландии это очень много. В результате на прошлой неделе всего за сутки растаяло 8,5 миллиарда тонн льда. Вода стекает в океан, повышая общемировой уровень моря. Ученые считают, что если лед продолжит таять с той же скоростью, то вскоре в море рухнет более трети площади ледников Антарктики.