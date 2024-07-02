Новости мира: 30 человек пострадали из-за турбулентности на борту рейса Air Europa

Самолет испанской авиакомпании Air Europa аварийно приземлился в Бразилии из-за сильной турбулентности. Не менее 30 пассажиров получили травмы, нескольким пострадавшим потребовалась госпитализация. На борту в тот момент находились 325 человек.

Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил антирекорд футбола XXI века. Он стал первым европейцем в XXI веке, не забившим три пенальти на больших турнирах в составе сборных. При этом футболист расплакался после незабитого в ворота Словении пенальти в дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2024.

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