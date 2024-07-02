Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 11:45

В мире

Новости мира: 30 человек пострадали из-за турбулентности на борту рейса Air Europa

Новости мира: 30 человек пострадали из-за турбулентности на борту рейса Air Europa

Новости мира: вулкан Этна продолжает извергаться в Италии

Власти США потребовали покаяния от компании Boeing

Новости мира: ураган Берил отрезал рыбаков на Карибах от большой земли

Елена Зеленская приобрела автомобиль Bugatti Tourbillon

Новости мира: голкипер "Флориды" Бобровский показал флаг России на чемпионском параде

Новости мира: 13 человек стали жертвами селя в Киргизии

Новости мира: в национальном парке Йеллоустоун родился абсолютно белый бизон

Новости мира: почти 20 человек погибли в Нигерии в результате серии терактов

Новости мира: аргентинские фермеры в знак протеста заваливают апельсинами улицы

Самолет испанской авиакомпании Air Europa аварийно приземлился в Бразилии из-за сильной турбулентности. Не менее 30 пассажиров получили травмы, нескольким пострадавшим потребовалась госпитализация. На борту в тот момент находились 325 человек.

Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил антирекорд футбола XXI века. Он стал первым европейцем в XXI веке, не забившим три пенальти на больших турнирах в составе сборных. При этом футболист расплакался после незабитого в ворота Словении пенальти в дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2024.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика