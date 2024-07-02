02 июля, 07:45В мире
Новости мира: ураган Берил отрезал рыбаков на Карибах от большой земли
Опубликованы спутниковые снимки сильнейшего урагана Берил, который обрушился на один из островов карибского государства Гренада. Ураганный ветер там разогнался до 60 метров в секунду. Потребовалась срочная эвакуация рыбаков, которые оказались отрезаны от большой земли потоками прибывающей воды.
Тем временем художник Бэнкси вновь напомнил о себе. Во время британского музыкального фестиваля в Гластонбери по рукам толпы пошла резиновая лодка с фигурами беженцев. Сначала никто не понял, что означал перфоманс, однако позже видео на своей официальной странице опубликовал сам Бэнкси. Таким образом, он выразил поддержку мигрантам-нелегалам.
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