Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 07:45

В мире

Новости мира: ураган Берил отрезал рыбаков на Карибах от большой земли

Новости мира: ураган Берил отрезал рыбаков на Карибах от большой земли

Елена Зеленская приобрела автомобиль Bugatti Tourbillon

Новости мира: голкипер "Флориды" Бобровский показал флаг России на чемпионском параде

Новости мира: 13 человек стали жертвами селя в Киргизии

Новости мира: в национальном парке Йеллоустоун родился абсолютно белый бизон

Новости мира: почти 20 человек погибли в Нигерии в результате серии терактов

Новости мира: аргентинские фермеры в знак протеста заваливают апельсинами улицы

Новости мира: в Китае упала и взорвалась ракета-носитель "Тяньлун -3"

Китайская ракета-носитель "Тяньлун-3" упала через несколько минут после запуска

Супруга Джо Байдена объяснила его провал на дебатах плохим самочувствием

Опубликованы спутниковые снимки сильнейшего урагана Берил, который обрушился на один из островов карибского государства Гренада. Ураганный ветер там разогнался до 60 метров в секунду. Потребовалась срочная эвакуация рыбаков, которые оказались отрезаны от большой земли потоками прибывающей воды.

Тем временем художник Бэнкси вновь напомнил о себе. Во время британского музыкального фестиваля в Гластонбери по рукам толпы пошла резиновая лодка с фигурами беженцев. Сначала никто не понял, что означал перфоманс, однако позже видео на своей официальной странице опубликовал сам Бэнкси. Таким образом, он выразил поддержку мигрантам-нелегалам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпроисшествияпогодакультураполитикавидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика