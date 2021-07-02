В Киргизии могут вновь ввести ограничения из-за коронавируса

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

Ситуация с COVID-19 ухудшается в Киргизии. Пока новых ограничений не вводили, но в Минздраве считают, что скоро придется. В стране наращивают темпы вакцинации. Прививочные пункты откроют в супермаркетах и аптеках. Они будут круглосуточными. О начале третьей волны в Киргизии заявили в июне, тогда регистрировали по тысяче случаев в день, сейчас уже по полторы тысячи. Действует режим чрезвычайной ситуации.

В Португалии из-за роста числа случаев коронавируса вводят комендантский час, в том числе в Лиссабоне. Из дома нельзя выходить с 23:00 до 05:00. Ограничивают часы работы кафе, ресторанов и продовольственных магазинов.

В Индонезии тем временем начинается вакцинация от коронавируса подростков с 12 лет. В столице страны привить планируют более миллиона детей. По данным педиатрического союза, за последний месяц случаи коронавируса среди несовершеннолетних регистрировали в 3 раза чаще, чем раньше. Они составляют примерно 15 процентов от общего числа заболевших. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.