Новости мира: в Лондоне открыли памятник принцессе Диане

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В Лондоне открыли памятник принцессе Диане, которой накануне исполнилось бы 60 лет. Идея принадлежит принцам Гарри и Уильяму. Церемония была скромной. Гостей было немного. Кроме самих принцев, пришли две сестры принцессы Дианы, ее брат и члены комитета по созданию монумента. Местные СМИ отмечают, что в последнее время отношения между Гарри и Уильямом были очень напряженными, но в этот день они явно решили продемонстрировать единство королевской семьи.
В Китае с невероятным размахом отметили столетие коммунистической партии. В торжествах на центральной площади Пекина приняли участие около 70 тысяч человек. Многие были в масках. Поздравление соотечественникам пришло с китайской космической станции "Тяньгун", что в переводе означает "небесный дворец". Китайский лидер Си Цзиньпин в торжественной речи заявил, что под руководством Компартии народ сумел искоренить абсолютную бедность и построить общество средней зажиточности.
В Испании второй день горят склады с хамоном. Столбы черного дыма видны за много километров. К тушению привлекли авиацию, но пока справиться с огнем не удается. По словам владельцев складов, там хранилось 200 тысяч окороков. В среднем с одного такого окорока можно срезать 5 килограммов мяса, то есть сгорела тысяча тонн хамона.
Французская семья, нашедшая картину "Читающий философ" Жана-Оноре Фрагонара, продала ее за 9,1 миллиона долларов, это примерно 665 миллионов рублей. Работа ушла с молотка на торгах аукционного дома "Эншер-Шампань". Супруги обнаружили шедевр скромно висящим на стене в доме, который они получили в наследство. Наследники разбирались в живописи и, заподозрив неладное, отнесли картину на экспертизу.
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