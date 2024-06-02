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02 июня, 09:30

В мире

Новости мира: тысячи активистов вышли на "Марш мира" в Будапеште

Новости мира: тысячи активистов вышли на "Марш мира" в Будапеште

Новости мира: многотысячный "Марш мира" прошел в Будапеште

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В Будапеште тысячи активистов вышли на "Марш мира". Митингующие поддержали политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана против вовлечения страны в конфликт на Украине и за мирное урегулирование этого конфликта.

Тем временем в Пакистане не утихают лесные пожары. Один из очагов возник возле Исламабада. Огонь вплотную приблизился к зданиям. В помощь спасателям для тушения задействованы и вертолеты. Ситуацию осложняет жара и сильный ветер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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