В Великобритании отмечают 70 лет правления королевы Елизаветы II

В Великобритании отмечают первый в истории британской монархии Платиновый юбилей – 70 лет правления королевы Елизаветы II. В Лондоне начался торжественный парад, в котором принимают участие более 1,5 тысячи военных и 400 музыкантов.

В честь праздника по всей стране объявлены длинные выходные, начиная с 2 июня и до конца недели. В магазинах продают множество сувениров, люди скупают даже картонные фигуры Елизаветы. И все ждут, что 96-летняя королева появится на балконе Букингемского дворца в сопровождении других членов семьи, чтобы наблюдать за воздушной частью парада.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.