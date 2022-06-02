Илон Маск выступил против удаленной работы своих сотрудников

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск поставил своим сотрудникам ультиматум. Миллиардер категорически против удаленной работы. А те, кто уж очень хотят продолжать работать в таком формате, должны проводить в офисе не менее 40 часов в неделю.

На вопрос о том, что делать тем, кто считает офис устаревшей концепцией, Маск ответил, что они могут притвориться будто работают в другом месте. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

