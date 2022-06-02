ООН одобрила смену международного названия Турции

ООН согласилась переименовать Турцию в официальных документах. Об этом сообщил представитель генсека Организации Стефан Дюжжарик.

При этом место государства в алфавитном порядке останется прежним. Решение приняли после обращения главы МИД Турции. Сделано это с целью повышения престижа страны на мировой арене.

Некоторые эксперты выразили мнение, что все дело в ассоциациях. Турция в старом варианте созвучна с английским словом "индейка". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.