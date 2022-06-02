Суд освободил стрелявшего в Рейгана Хинкли

Джон Хинкли, стрелявший в Рональда Рейгана 30 лет назад, полностью освобожден судом. Покушение на 40-го президента США мужчина совершил 1 июня 1981 года. В лидера страны тогда полетело шесть пуль, одна из них угодила в грудь. Стрелок объяснял свой поступок желанием привлечь внимание актрисы Джоди Фостер.

Еще в 2016 году Хинкли был освобожден из психиатрической клиники, где провел более 30 лет. Но свобода не была полной. Мужчину обязали жить в доме матери и еженедельно посещать психотерапевтов. Без разрешения врачей он не мог заводить соцсети или загружать что-то в интернет.

С 15 июня 2022 года эти ограничения будут сняты. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

