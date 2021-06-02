Недельная заболеваемость коронавирусом в мире снизилась на 15% – ВОЗ

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

Недельная заболеваемость коронавирусом в мире снизилась на 15 процентов. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Заразились 3,5 миллиона человек, от вируса и его последствий погибли 78 тысяч. Показатели по смертности уменьшились на 7 процентов. Выросла заболеваемость за прошедшие 7 дней в Африке, Европа в положительном минусе – число заболевших стало меньше на 26 процентов.

Россия и Индонезия обсуждают открытие туристического коридора. Эта схема въезда для туристов, которая позволяет миновать некоторые антиковидные ограничения. Об этом пишет индонезийская пресса со ссылкой на министерство туризма и экономики страны. Окончательно решение пока не принято.

Сильвио Берлускони, который переболел коронавирусом прошлой осенью, начинает восстанавливаться. Об этом он сам рассказал журналистам. Берлускони уже после коронавируса несколько раз попадал в больницу с осложнениями. Только сейчас ему разрешили минимальную активность. 84-летний бывший премьер-министр Италии поблагодарил всех за поддержку и солидарность. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.