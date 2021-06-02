Телезрителям рассказали о мировых новостях

В Китае произошел мощный торнадо. Один человек погиб и еще 16 пострадали. Об этом сообщили местные власти. Ураган пронесся по северо-востоку страны. Резкие порывы ветра сопровождались градом. Повреждены фабрики, сельхозугодья и почти 150 домов. Всем пострадавшим сейчас оказывают медицинскую помощь.

На Шри-Ланке случилась экологическая катастрофа. Популярные среди туристов пляжи покрылись микропластиком, мертвыми морскими черепахами, рыбами и птицами. Пластик попал на берег с горящего корабля с химикатами. Пожар пытаются потушить уже вторую неделю. Кроме того, в воде образовалось нефтяное пятно.

Жителям запретили проводить рыбалку в радиусе 80 километров от места пожара. Из-за этого решения пострадали по меньшей мере 4,5 тысячи рыбаков. Эксперты говорят, что на восстановление окружающей среды могут уйти годы. А власти Шри-Ланки заявили, что это, возможно, самое сильное загрязнение пляжей в истории страны.

В Новой Зеландии на один из регионов обрушились сильные дожди. Таких ливней в стране не было последние сто лет. Из-за этого уровень воды в реках резко поднялся. Закрыты дороги, смыты мосты. Есть опасность разрушения дамб. Если это случится, то затопит по меньшей мере 4 тысячи домов в городе Ашбертон. Оттуда сейчас эвакуируют население. Помогает армия и вертолеты. В регионе объявлено чрезвычайное положение.

Директором Лувра впервые в истории станет женщина. Это за 228 лет. Кандидатуру Лоранс де Кар утвердил сам президент Франции Эммануэль Макрон. И у нее были сильные конкуренты – директора парижского Музея Пикассо и Национального музея восточных искусств. Но выбрали именно Лоранс. Кстати, ранее она возглавляла музей Орсе.



Де Кар уже рассказала журналистам, что планирует увеличить часы работы музея, чтобы привлечь на выставки больше посетителей. Сейчас он закрывается в 18:00. Также она заявила, что не будет отдавать "Джоконду" Леонардо да Винчи на выставки другим музеям, потому что это очень хрупкая работа.

Дания отказалась пускать российских болельщиков на матч Евро-2020. Это ограничения из-за коронавируса. Игра должна пройти в Копенгагене 21 июня. В Российском футбольном союзе обеспокоены таким заявлением датчан и просят найти решение проблемы, так как наши болельщики уже купили билеты.

Матчи "Евро-2020" можно будет посмотреть в "Лужниках". 11 июня там откроется специальная Фан-зона со сценой и большими экранами. Чтобы туда попасть, нужно получить билет онлайн. Об этом сообщили в столичном департаменте спорта. Предварительная регистрация необходима, поскольку места на площадке ограничены из-за коронавируса. Фан-зона будет работать до 11-го июля.

Россия сыграла вничью c Польшей со счетом 1:1. Товарищеский матч прошел во Вроцлаве в рамках подготовки к Евро-2020. Букмекеры называли поляков явными фаворитами в этой игре. Соперники российской сборной открыли счет уже на 4 минуте. Однако наша команда отыгралась в середине первого тайма. Гол с передачи Александра Головина забил Вячеслав Караваев.