Новости мира: Турция приостановила торговые отношения с Израилем

Турция приостановила торговые отношения с Израилем. С 2 мая запрещен весь экспорт и импорт, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на турецких чиновников.

В израильском министерстве иностранных дел, в свою очередь, заявили, что Турция таким образом нарушила соглашения, однако Израиль может найти замену.

В Тбилиси продолжаются протесты против закона об иноагентах. Митингующие почти полностью перекрыли площадь Героев. Параллельно проходит митинг и на площади у парламента – там находятся несколько сотен человек.

Ураган с молниями обрушился на Дубай и Абу-Даби. В результате школьников и офисных работников отправили по домам, а главный авиаперевозчик страны Emirates уже сообщил о задержках десятков рейсов. В некоторых районах объявили оранжевый уровень опасности.

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