Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 19:45

В мире

Новости мира: 1,7 тыс человек задержали во время протестов в университетах США

Новости мира: 1,7 тыс человек задержали во время протестов в университетах США

Новости мира: грузовик въехал в толпу детей в Киргизии

Новости мира: более тысячи домов затопило в Бразилии из-за наводнения

Новости мира: Китай отказался от переговоров с США по ядерному оружию

Новости мира: Захарова предрекла возмездие за преступление в Доме профсоюзов в Одессе

Новости мира: в Одессе вспоминают погибших при пожаре 2 мая 2014

Новости мира: в Тбилиси протестующие попытались штурмом взять парламент Грузии

Новости мира: в Тбилиси продолжаются протесты против закона об иноагентах

Новости мира: во Франции радикалы забросали полицию брусчаткой и фейерверками

Новости мира: депутаты подрались перед заседанием парламента Грузии

Число задержанных во время протестов в американских университетах выросло до 1 700 человек. Об этом сообщают местные СМИ. Ранее полиция Лос-Анджелеса вошла в лагерь протеста Калифорнийского университета. Поддерживающих Палестину активистов задержали в Фордхемском университете и университетах штата Техас и Нью-Йорка.

На смену дождям в ОАЭ пришел ураган с молниями – он обрушился на Дубай и Абу-Даби. В результате школьников и офисных работников отправили по домам, а главный авиаперевозчик страны Emirates сообщил о задержках десятков рейсов. В некоторых районах объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика