Новости мира: 1,7 тыс человек задержали во время протестов в университетах США

Число задержанных во время протестов в американских университетах выросло до 1 700 человек. Об этом сообщают местные СМИ. Ранее полиция Лос-Анджелеса вошла в лагерь протеста Калифорнийского университета. Поддерживающих Палестину активистов задержали в Фордхемском университете и университетах штата Техас и Нью-Йорка.

На смену дождям в ОАЭ пришел ураган с молниями – он обрушился на Дубай и Абу-Даби. В результате школьников и офисных работников отправили по домам, а главный авиаперевозчик страны Emirates сообщил о задержках десятков рейсов. В некоторых районах объявили оранжевый уровень погодной опасности.

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