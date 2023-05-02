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02 мая, 23:00

В мире

Французы планируют новые митинги в начале следующего месяца

Французы планируют новые митинги в начале следующего месяца

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Французы планируют новые митинги в начале следующего месяца, пишут зарубежные СМИ.

Отмечается, что во время первомайских акций протеста во время беспорядков в стране задержали более пятисот человек. Мирный протест против повышения пенсионного возраста превратился в погром и столкновение с полицейскими. По данным МВД Франции, на улицы вышли 800 тысяч протестующих. Свыше шестидесяти участников беспорядков получили травмы, пострадали 406 полицейских и жандармов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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