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Новости мира: во Франции прошли очередные протесты против пенсионной реформы

Новости мира: во Франции прошли очередные протесты против пенсионной реформы

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Во Франции прошли очередные протесты против пенсионной реформы. По всей стране в них участвовали около двух миллионов человек. В Париже митингующие жгли костры посреди улиц, выбивали стекла витрин и автобусных остановок. Силовики применили светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В ответ в них полетели коктейли Молотова. Рядом с парижской площадью Наций загорелось здание, очевидцы утверждают, что несколько человек оказались заблокированными на крыше.

Масштабные первомайские акции организовали и крупнейшие греческие профсоюзы. В Афинах перестали работать несколько линий метро, встали автобусы и трамваи. Дело в том, что работники общественного транспорта вышли на забастовку. К ним присоединились и профсоюзы судоходных компаний. В итоге корабли пришвартовались в портах на сутки. Митингующие требуют от властей гарантии занятости, а также повышения зарплат.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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