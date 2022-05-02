Что станет с экономикой стран ЕС после отказа от российских энергоносителей

Европейцы пересматривают свой бюджет, им приходится отказываться от всего лишнего. Растут цены на продукты и топливо, а эксперты прогнозируют небывалую инфляцию к концу года. В Германии, например, уже начинают закрывать заводы.

Что станет с экономикой стран Евросоюза после отказа от российских энергоносителей – в сюжете телеканала Москва 24.