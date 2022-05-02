В Германии обеспокоены возможным продовольственным кризисом. Государство пообещало оказать помощь странам, которым грозит нехватка провизии. Заявление было сделано после обнародования данных ООН. В организации сообщили, что в портах Украины заблокированы примерно 4,5 миллиона тонн зерна. Кроме того, возникли трудности с поставками подсолнечного масла в другие государства.

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