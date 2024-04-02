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Новости

02 апреля, 09:30

В мире

Новости мира: пилоты успешно посадили самолет в Калифорнии после удара молнии

Новости мира: пилоты успешно посадили самолет в Калифорнии после удара молнии

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Очевидец снял на видео удар молнии по пассажирскому самолету за несколько минут до успешной посадки в Калифорнии. На борту в тот момент находились несколько сотен пассажиров.

Вокруг сборной Германии разгорелся скандал из-за новой формы футболистов. Дизайн номера 44 оказался похож на нацистскую символику. В Немецком футбольном союзе сообщили, что на предстоящем чемпионате Европы игроки будут иметь номера только от 1 до 23. А форму с номером 44 запретили покупать и болельщикам.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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