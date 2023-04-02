МВД Франции сообщило, что в беспорядках участвуют погромщики из Греции, Италии и Германии

Погромщики из Германии, Греции и Италии принимают участие в беспорядках, которые происходят во Франции в ходе манифестаций против пенсионной реформы. Об этом заявил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.

За две недели протестов против пенсионной реформы ранены более тысячи полицейских и пожарных. Дошло до того, что соседние страны рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок во Францию на пасхальную неделю. Эксперты считают, что бунт может серьезно отразиться на всей Европе, поскольку Франция – крупный нефтегазовый хаб, и уже сейчас нарушены логистические цепочки.