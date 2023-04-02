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Тысячи людей вышли на улицы Португалии из-за жилищного кризиса

Тысячи людей вышли на улицы Португалии из-за жилищного кризиса

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Тысячи людей вышли на улицы Португалии из-за жилищного кризиса. Стоимость аренды за минувший год выросла на 37% – больше, чем в Барселоне и Париже.

Средняя арендная плата за квартиру с одной спальней в столице Португалии составляет около 1 350 евро. При этом, по данным правительства страны, более половины работников в прошлом году зарабатывали менее тысячи евро в месяц. Лиссабон в 2022 году признали самым привлекательным городом для "цифровых кочевников".

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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