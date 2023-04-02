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В мире

Акции протестов против пенсионной реформы во Франции стали агрессивнее

Акции протестов против пенсионной реформы во Франции стали агрессивнее

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Акции протестов против пенсионной реформы во Франции принимают все более агрессивный характер. За два с половиной месяца волнений ранения получили уже более чем полтысячи полицейских. Об этом сообщают местные СМИ.

Дошло до того, что соседние государства рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок во Францию на пасхальную неделю. Митингующие жгут покрышки и громят витрины. В Париже – забастовки сотрудников транспорта и коммунальных служб серьезно нарушили инфраструктуру.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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