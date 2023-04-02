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Великобритания рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок во Францию

Великобритания рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок во Францию

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Британское правительство рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок во Францию на пасхальную неделю. Власти отметили, что протесты в этой стране перерастают в насилие.

Митинги против пенсионной реформы продолжаются. Они уже повлияли на экономику страны. Встают даже нефтеперерабатывающие заводы. К чему может привести затянувшийся политический кризис, и как ситуация во Франции влияет на соседние страны? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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