Великобритания рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок во Францию

Британское правительство рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок во Францию на пасхальную неделю. Власти отметили, что протесты в этой стране перерастают в насилие.

Митинги против пенсионной реформы продолжаются. Они уже повлияли на экономику страны. Встают даже нефтеперерабатывающие заводы. К чему может привести затянувшийся политический кризис, и как ситуация во Франции влияет на соседние страны? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.