02 марта, 19:45В мире
Символ Копенгагена "Русалочку" окрасили в цвета флага России
Символ Копенгагена окрасили в цвета российского флага. Речь идет о скульптуре "Русалочка". Российским триколором засиял камень-постамент, на котором сидит героиня сказки Андерсена. Об этом сообщили датские СМИ.
Журналисты местной газеты сфотографировали памятник в таком виде в 07:00. Редакция немедленно связалась с полицией, однако дежурный ответил, что ему ничего не известно о подобных сообщениях.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.