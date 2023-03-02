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02 марта, 19:45

В мире

Символ Копенгагена "Русалочку" окрасили в цвета флага России

Символ Копенгагена "Русалочку" окрасили в цвета флага России

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Символ Копенгагена окрасили в цвета российского флага. Речь идет о скульптуре "Русалочка". Российским триколором засиял камень-постамент, на котором сидит героиня сказки Андерсена. Об этом сообщили датские СМИ.

Журналисты местной газеты сфотографировали памятник в таком виде в 07:00. Редакция немедленно связалась с полицией, однако дежурный ответил, что ему ничего не известно о подобных сообщениях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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