Гид по Сицилии рассказала о ситуации на острове из-за извержения вулкана Этна

Самый высокий действующий вулкан Европы проснулся 16 февраля после перерыва почти в 4 года и теперь регулярно засыпает пеплом и шлаком улицы городов и деревушек. При пробуждении Этна выбросила столб пепла на высоту в три с лишним километра, а по ее склонам потекла лава.

Больше всего пострадала провинция Катания: не работал аэропорт, каменный дождь нанес материальный ущерб жителям. Но, к счастью, в этот раз никто не ранен. Каково это – в буквальном смысле жить на вулкане, рассказала гид по Сицилии Ирина Богданова. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.