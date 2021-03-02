Спецслужбы Израиля больше не будут бороться с COVID-19

Израильские спецслужбы больше не будут бороться с коронавирусом. Такое решение принял суд. С марта 2020 года сотрудники контрразведки искали заболевших, которые скрывают свой диагноз – они имели доступ к мобильным телефонам граждан и другой конфиденциальной информации.

Против этой меры выступили многие правозащитники. К тому же, силовики довольно часто ошибались, и сотни тысяч израильтян получили неоправданное распоряжение о самоизоляции.

В настоящее время заболеваемость COVID-19 в Израиле идет на спад. С 1 марта правительство разрешило прививать переболевших. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.