Анджелина Джоли продала картину Уинстона Черчилля по рекордной цене

Анджелина Джоли продала картину Уинстона Черчилля. Причем цена составила рекордные 11,5 миллиона долларов. Ранее ее оценили в 3,5 миллиона, сообщает на своем сайте аукционный дом Christie’s.

Эта картина – единственная, которую Черчилль написал во время Второй мировой войны. На полотне "Минарет мечети Аль-Кутубия" нарисован закат над мечетью в Марракеше, построенной в XII веке.

Черчилль подарил картину бывшему президенту США Франклину Рузвельту, а в 2011 году ее купила семья актрисы. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.