Новости мира: Николя Саркози могут разрешить отбывать наказание дома

Парижский суд приговорил Саркози к трем годам лишения свободы, но два года ему присудили условно. По каким правилам он отбудет еще 12 месяцев наказания, в ближайшее время определит специальный судья, который занимается вопросами свободы и содержания под стражей.

Саркози, который занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год, признан виновным в подкупе сотрудника суда, от которого экс-президент пытался получить информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании.

В Ереване сторонники и противники премьера Никола Пашиняна соревновались в креативности. И те, и другие в понедельник устроили шествия в центре столицы Армении. Оппозиционеры митинговали в окрестностях своего палаточного городка, а сторонники действующей власти прошли маршем по улицам и чуть было не столкнулись лицом к лицу со своими оппонентами, но полиция вовремя выставила заслоны.

Ситуация в Армении обострилась после того, как руководство Минобороны потребовало отставки Пашиняна. Премьер-министр назвал эти действия попыткой военного переворота. В завершение митинга на всех площадках зажгли фонарики.

Израильские спецслужбы больше не будут бороться с коронавирусом. Такое решение принял суд. Ранее власти страны поручили сотрудникам контрразведки выявлять заболевших, которые скрывают свой диагноз. Против такой меры выступили многие правозащитники. Силовики довольно часто ошибались и сотни тысяч израильтян получили неоправданное распоряжение о самоизоляции. Судьи отметили, что Израиль оказался единственной западной демократией, которая использовала свою секретную службу в борьбе с пандемией и даже несмотря на это еще и объявляла многочисленные локдауны.

Власти Мьянмы отозвали более сотни своих дипломатов из посольств в 19 государствах. Это произошло после того, как представитель страны в ООН заявил, что не может наладить контакт с новым правительством, которое сформировалось в результате военного переворота. Многие дипломаты его поддержали, за что и лишились своих постов.