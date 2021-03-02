Новости мира: Николя Саркози могут разрешить отбывать наказание дома

07:15
Парижский суд приговорил Саркози к трем годам лишения свободы, но два года ему присудили условно. По каким правилам он отбудет еще 12 месяцев наказания, в ближайшее время определит специальный судья, который занимается вопросами свободы и содержания под стражей.
Саркози, который занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год, признан виновным в подкупе сотрудника суда, от которого экс-президент пытался получить информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании.
В Ереване сторонники и противники премьера Никола Пашиняна соревновались в креативности. И те, и другие в понедельник устроили шествия в центре столицы Армении. Оппозиционеры митинговали в окрестностях своего палаточного городка, а сторонники действующей власти прошли маршем по улицам и чуть было не столкнулись лицом к лицу со своими оппонентами, но полиция вовремя выставила заслоны.
Ситуация в Армении обострилась после того, как руководство Минобороны потребовало отставки Пашиняна. Премьер-министр назвал эти действия попыткой военного переворота. В завершение митинга на всех площадках зажгли фонарики.
Израильские спецслужбы больше не будут бороться с коронавирусом. Такое решение принял суд. Ранее власти страны поручили сотрудникам контрразведки выявлять заболевших, которые скрывают свой диагноз. Против такой меры выступили многие правозащитники. Силовики довольно часто ошибались и сотни тысяч израильтян получили неоправданное распоряжение о самоизоляции. Судьи отметили, что Израиль оказался единственной западной демократией, которая использовала свою секретную службу в борьбе с пандемией и даже несмотря на это еще и объявляла многочисленные локдауны.
Власти Мьянмы отозвали более сотни своих дипломатов из посольств в 19 государствах. Это произошло после того, как представитель страны в ООН заявил, что не может наладить контакт с новым правительством, которое сформировалось в результате военного переворота. Многие дипломаты его поддержали, за что и лишились своих постов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: