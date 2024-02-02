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Новости

02 февраля, 18:30

В мире

Новости мира: колонна с гумпомощью для сектора Газа остановилась на границе с Египтом

Новости мира: колонна с гумпомощью для сектора Газа остановилась на границе с Египтом

Аргентина побила рекорд потребления электричества из-за аномальной жары

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Новости мира: колонна с гумпомощью для сектора Газа застряла на границе с Египтом

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Большая колонна грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа застряла на границе с Египтом. Водители ждут разрешения от израильских властей на въезд в анклав. Тем временем, фуры продолжают прибывать к пропускному пункт, возле которого уже скопилось 600 машин.

Абсолютный рекорд потребления электричества установила Аргентина 1 февраля. Дело в том, что страну накрыла аномальная жара – 37 градусов. Многие столкнулись с отключением света из-за высокой нагрузки на сети.

Китайский миллиардер сделал подарок жителям малой родины к местному Новому году. Он купил 9 тонн зимних пуховиков и съедобных подарков. Меценат занимает пост председателя совета директоров крупной компании электронной коммерции. Из собственных денег он оплатил одежду для 1 300 человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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