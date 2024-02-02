Новости мира: колонна с гумпомощью для сектора Газа застряла на границе с Египтом

Длинная колонна из 600 грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа застряла на границе с Египтом. Водители ждут разрешения от израильских властей на въезд в анклав, но пропускать их не торопятся. Тем временем фуры продолжают прибывать к пропускному пункту.

Мощный взрыв прогремел в кенийской столице Найроби, там взорвалась газовая заправочная станция. По предварительным данным, 2 человека погибли, еще почти 300 пострадали. В больницы города доставлены 150 взрослых и 25 детей, многие из них получили травмы дыхательных путей. Причины ЧП устанавливают.

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