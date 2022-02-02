Новости мира: акция протеста в Праге

Необычная акция протеста произошла в Праге. Люди принесли к зданию парламента виселицы. Как пояснили демонстранты, виселица символизирует удушающие ограничения, которые пришлось ввести из-за коронавируса. Участники заявили, что страдает как бизнес, так и рядовые граждане. Все хотят свободы, так как устали от существующих мер. Если их еще ужесточат, то многим придется закрыть свой бизнес.

В Канаде к "конвою свободы" присоединились фермеры на тракторах. Участники на сельско-хозяйственной технике прибывают в Оттаву. Все собравшиеся требуют отмены коронавирусных ограничений. Ранее премьер-министр страны назвал демонстрантов "кучкой маргиналов", чем вызвал гнев у людей. Политику пришлось покинуть дом и укрыться в безопасном месте.



Жители Оттавы организовали для дальнобойщиков точки бесплатного питания. Владельцы помещений предоставили свои площадки. Там организованы пункты сбора. Рядовые граждане закупаются и делятся провиантом.

Грузовики продолжают пытаться прорваться в столицу страны. А в городах Калгари и Эдмонтон полиция заблокировала многотысячное подкрепление "конвоя свободы". В ход пошли грузовые эвакуаторы.

Польша и Украина обсуждают строительство газопровода для передачи газа с запада на восток. Поставки уже осуществляют, но в небольших объемах. О проекте расширения пропускной способности говорят уже несколько лет. При этом в Варшаве не уточняют, в какую реальную цену обходится газ из США потребителям на Украине и сколько он будет стоить после строительства газопровода.

Борис Джонсон посетил Киев. Британский премьер-министр встретился с президентом Украины. Джонсон выразил надежду, что кризис вокруг Украины еще можно урегулировать дипломатическим путем. При этом сам Зеленский заявил, что Великобритания поставила Украине тысячи современных противотанковых ракет. Однако это не похоже на желание урегулировать все мирным путем. Также Джонсон рассчитывает провести телефонный разговор с президентом России.

Тем временем депутаты Верховной Рады поблагодарили западные страны за поддержку Украины и поставки вооружения. Однако депутаты говорили на английском языке. Спикеру Верховной Рады пришлось сделать замечание и попросить вспомнить украинский.

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