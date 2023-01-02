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02 января, 18:30

В мире

В Бразилии началась церемония прощания с легендарным Пеле

В Бразилии началась церемония прощания с легендарным Пеле

Гроб с телом легендарного футболиста Пеле доставили на стадион в Сантосе

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Бразилия прощается с Пеле. Церемония продлится сутки. Тысячи фанатов легендарного футболиста съехались к стадиону в Сантосе.

Пеле родился в этом городе и за местный клуб играл практически всю жизнь. Болельщики зажигают файеры на дорогах в память о футболисте. Люди приезжают целыми семьями, с маленькими детьми. Многие одеты в футболки национальной сборной Бразилии.

Проститься с легендой собирается и президент Бразилии Лула де Силва. Ожидается также, что на стадион прибудет Неймар. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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