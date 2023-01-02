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Гроб с телом легендарного футболиста Пеле доставили на стадион в Сантосе

Гроб с телом легендарного футболиста Пеле доставили на стадион в Сантосе

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Гроб с телом легендарного футболиста Пеле доставили на стадион в Сантосе, где будет проходить прощание. Болельщики уже собрались возле входа. Также они зажигают файеры на дорогах в память о короле футбола.

Проститься с национальной легендой собирается президент Бразилии Лула де Силва. Ожидается также, что на стадион прибудет Неймар. Церемония будет продолжаться сутки. Затем по улицам города пройдет траурное шествие. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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