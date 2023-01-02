Новости мира: полиция на Таймс Сквер и экономия электричества в Польше

В Нью-Йорке сразу после боя новогодних часов на Таймс Сквер пришлось прийти полиции, но не для разгона демонстрантов, а чтобы навести порядок в прямом смысле слова. Потому что площадь выглядела так, будто по ней прокатился как минимум один смерч.

Со 2 января дня начнут штрафовать польских чиновников, которые не обеспечивают экономию электричества на объектах, за которые отвечают. Снизить потребление нужно не менее чем на 10%. Иначе придется заплатить около 4,5 тысяч долларов.

Несколько миллионов евро задолжало правительство Литвы своим гражданам. Это деньги, положенные в качестве компенсации за отопление. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.