На пляжи Египта обрушился мокрый снег и град

На пляжи египетской Хургады обрушился мокрый снег и град. Кусочки льда легко били стекла и припаркованные машины.



Туристы, которых непогода застала на пляже, скользили по обледенелым газонам в шлепанцах, обернувшись гостиничными полотенцами. Скользко было и на территории отелей, которую обычно отделывают натуральным камнем. Те, кто к такой погоде не привык, не могли удержаться на ногах.

В других провинциях отмечаются проливные дожди и туманы. Из-за непогоды погибли три человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.