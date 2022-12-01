Власти Киева решили установить городскую елку с энергосберегающими гирляндами

После долгих дискуссий о необходимости празднования Нового года мэрия Киева решила установить городскую елку, но ее сделают максимально энергоэффективной. Гирлянды будут энергосберегающими, а запитают украшения от генератора. Его, как заявили в администрации, купит не город, а бизнес. Во сколько обойдется елка, не уточняется.

В 2021 году, например, на ель потратили до семи миллионов гривен – это около 11 миллионов рублей. Ранее новогодние планы киевской мэрии активно критиковали жители. Многим праздничная иллюминация во время чудовищного энергокризиса показалась неуместной.

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