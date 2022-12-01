Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:15

В мире

Власти Киева решили установить городскую елку с энергосберегающими гирляндами

Власти Киева решили установить городскую елку с энергосберегающими гирляндами

Французский багет включили в список культурного наследия ЮНЕСКО

Работники сеульского метро устроили забастовку

СБУ провела обыски в женском монастыре в Закарпатье

Пентагон заключил контракт на 1,2 млрд долларов на закупку ЗРК NASAMS для Украины

Новости мира: Варшава планирует брать деньги с украинцев за жилье

Турция может отправить Украине плавучие электростанции

Жители Киева перекрыли путь трамваю в знак протеста против отключений света

Новости часа: Лавров призвал ядерные державы избегать любых военных столкновений

Новости часа: в МИД РФ прокомментировали возможную конфискацию собственности РФ в Европе

После долгих дискуссий о необходимости празднования Нового года мэрия Киева решила установить городскую елку, но ее сделают максимально энергоэффективной. Гирлянды будут энергосберегающими, а запитают украшения от генератора. Его, как заявили в администрации, купит не город, а бизнес. Во сколько обойдется елка, не уточняется.

В 2021 году, например, на ель потратили до семи миллионов гривен – это около 11 миллионов рублей. Ранее новогодние планы киевской мэрии активно критиковали жители. Многим праздничная иллюминация во время чудовищного энергокризиса показалась неуместной.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика