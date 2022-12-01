Новости мира: Варшава планирует брать деньги с украинцев за жилье

Варшава собирается брать деньги с украинцев. Польские власти намерены обязать платить беженцев за проживание в предоставленном государством жилье. Как сообщил Reuters, после 120 дней, проведенных в центрах коллективного размещения, украинцы должны будут компенсировать 50% стоимости их содержания. А если прошло 180 дней, то оплачивать придется уже 75%. От выплат освободят беременных и тех, кто не в силах работать из-за возраста или болезни. Новые правила вступят в силу с марта 2023 года.

Украинского президента Владимира Зеленского нарисовали в Париже. На одной из улиц французской столицы появилось граффити с лидером Украины, который вылезает из черной дыры и пожирает денежные купюры и слитки золота. Сообщают, что 3D-рисунок создали польские художники.

Правительство Франции просит префектов подготовиться к ротационным отключениям электроэнергии. Давать свет будут по пять часов утром и по два вечером. При этом больницы, полицейские участки и тюрьмы ограничения не затронут, в отличие от школ, часть которых должны будут оставаться закрытыми. Кроме того, периодически могут отменять некоторые поезда. На время отключений станет недоступен интернет.

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