Турция может отправить Украине плавучие электростанции

Турция планирует отправить на Украину плавучие электростанции. В данный момент ведутся переговоры о размещении трех таких судов в Одессе. Они могут работать на дизеле, мазуте или биотопливе. Общая мощность таких станций – 300 мегаватт, это позволит обеспечить электроэнергией до одного миллиона домов.

Однако в компании, которая готова предоставить суда, говорят, что сначала им нужно решить вопрос с безопасностью электростанций. Вероятнее всего сам процесс размещения придется согласовывать с ООН.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.