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Жители Киева перекрыли путь трамваю в знак протеста против отключений света

Жители Киева перекрыли путь трамваю в знак протеста против отключений света

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Жители Киева перекрыли трамвайные пути, выступая против отключений света. Людей возмутило, что общественный транспорт в городе ходит, тогда как в домах нет электроэнергии. Недовольные встали прямо перед трамваем, не давая ему проехать.

Украинские коммунальщики заявили, что полностью восстановить поврежденные объекты энергетической инфраструктуры этой зимой будет невозможно. В Европе просто нет такого количества оборудования, которое нужно Украине, а на его производство необходимо не менее шести месяцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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