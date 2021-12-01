Новости мира: при стрельбе в школе в Мичигане погибли три человека

Три человека погибли и восемь пострадали при стрельбе в американской школе в городе Оксфорд, штат Мичиган. Открыл огонь 15-летний ученик. Некоторые подростки успели забаррикадироваться в других кабинетах и начали снимать происходящее на телефон. На кадрах видно, как стрелок пытается прорваться внутрь, выдавая себя за помощника шерифа. Дети ему не верят, так как нападавший использует молодежный сленг. При первой возможности дети бросились бежать. Стрелка задержала полиция, он опустил пистолет и сдался сам. В настоящее время подросток находится в участке, но говорить и сотрудничать со следствием отказывается.

Глава британского МИД прокатилась на танке во время своего визита в Эстонию. В Сети появилось видео, как Лиз Трасс в камуфляжном жилете и каске едет по заснеженному полигону. Некоторые журналисты считают, что Трасс специально села в боевую машину, чтобы вызвать ассоциации с Маргарет Тэтчер. В 1986 году на тот момент премьер-министр Великобритании совершила подобную поездку во время своего визита в ФРГ.

В Сети запустили флешмоб в поддержку российского хоккеиста. Игрок команды "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, находясь на скамейке запасных, бросил перчатку в сторону канадского игрока Брэда Маршана за то, что он сказал что-то оскорбительное о России. Сам Маршан потом рассказал, что во время ссоры он крикнул, что Панарина в России никто не любит. Спортсмена оштрафовали на пять тысяч долларов, при этом россиян назвал нечестным то, что наказание получил только он. На сторону Панарина встал комментатор Дмитрий Губерниев, который запустил в инстаграме флешмоб с хештегом #fromRussiawithGlove. Губерниев назвал канадца трусом и призвал всех поддержать россиянина.