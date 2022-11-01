Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины – СМИ

СМИ заявили, что воздушная тревога вновь объявлена по всей территории Украины. Такие сигналы звучат постоянно с тех пор, как российские военные начали атаковать энергосистему страны.

Например, в данный момент по всей Украине зафиксированы масштабные перебои со связью. Удар нанесли вблизи крупной Днепровской гидроэлектростанции, также под обстрел попали не менее важные Кременчугская и Днестровская ГЭС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.