Бразильские дальнобойщики перекрыли трассы в 24 регионах страны – СМИ

Бразильские дальнобойщики перекрыли трассы в 24 регионах страны. Они выступают против результатов выборов нового главы Бразилии. Лидером объявлен социалист Лула да Силва, его поддержал почти 51% избирателей.

Как сообщил телеканал Globo, зафиксировано около 350 случаев дорожных блокад, в том числе трасс федерального значения. Также на бразильских дорогах можно встретить баррикады из горящих покрышек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.