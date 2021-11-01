В Британии столкнулись два поезда

В Британии под Солсбери столкнулись два поезда. В результате пострадали 12 человек, а одного из машинистов зажало в кабине. На место ЧП приехали пожарные и несколько машин скорой помощи. Медики разбили неподалеку лагерь и организовали там полевой травмпункт. Движение по данному участку железной дороги остановлено, спецтехнике предстоит растащить сошедшие с путей вагоны.

Один человек погиб в аварии на канатной дороге в Чехии. На северо-западе страны в районе горы Йештед кабина фуникулера сорвалась с троса и рухнула вниз. Спасателям удалось вытащить из-под обломков 15 человек. Их доставили в госпиталь, с людьми работают психохоги. Сейчас полиция и пожарные выясняют причины аварии.

Мужчина с ножом ранил 15 человек на железной дороге в Токио. Люди ехали по своим делам, когда один из пассажиров внезапно выхватил нож и начал наносить удары во все стороны. После он разлил на пол какую-то жидкость и поджег ее. Через несколько минут в вагон ворвались полицейские, которым нападавший сдался без сопротивления. Он пояснил, что хотел быть приговоренным к смертной казни.

В Глазго открылась 26-я конференция об изменении климата. Она началась с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса. Сегодня на конференции должны встретится президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и другие мировые лидеры. Они обсудят климатический кризис, который постепенно захватывает планету. Экоактивисты считают все происходящее пустыми разговорами и требуют от президентов и премьеров реальных действий в защиту экологии. Накануне несколько сотен человек устроили в Глазго митинг.

В Минске открылась выставка, посвященная событиям прошлого года, случившимся после президентских выборов. Тогда сторонники оппозиции обвинили власти в фальсификации итогов голосования и вышли на акции протеста. Тогда Александр Лукашенко прибыл в свою резиденцию на вертолете с автоматом. Теперь это оружие стало частью экспозиции вместе с флагом Белоруссии с надписью "За Батьку" и скульптурой, которую Лукашенко подарили бойцы спецназа.

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